ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс»Вражда и ненависть в Буэнос-Айресе
  • 15:56
    • «Спартак» проиграл в Уфе
  • 18:55
    • «Рома» разгромила «Сампдорию», Эль-Шаарави оформил дубль
  • 18:43
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Казани
  • 18:08
    • Чалов сыграет в атаке ЦСКА против «Зенита»
  • 17:57
    • «Краснодар» крупно выиграл у «Енисея»
    Все новости спорта

    Сборная Чехии выиграла Кубок федерации

    Кубок Федерации
    Сборная Чехии в третий раз за последние четыре года стала победителем Кубка федерации, который прошёл в Праге.

    Катержина Синякова
    Катержина Синякова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Третье очко команде в противостоянии с США принесла Катержина Синякова, за 3 часа и 45 минут обыгравшая Софию Кенин — 7:5, 5:7, 7:5.

    Синякова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на своей подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Кенин допустила 5 двойных ошибок и сделала 8 брейков из 23 возможных.

    Ранее Синякова взяла верх над Элисон Риске, а Кенин потерпела поражение от Барборы Стрыцовой.

    Напомним, в полуфинале чешские теннисистки переиграли немок со счётом 4-1, американки выиграли у француженок — 3-2.

    Чехия выигрывает турнир . В прошлом году победителем стала команда США, обыгравшая Белоруссию. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хачанов — почти топ и новая звезда российского тенниса
  • 05/11/2018 в 16:38
    •
  • Прогноз
  • Новак Джокович — Джон Изнер
  • 1.83
  • Завтра в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА — «Зенит». Опять 0:0?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Когда не до шуток
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Разбомбят ли «канониры» «бродяг»?
  • «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Мастера штрафных ударов. Неймара обошел македонец из «Леванте»Десятка лучших исполнителей штрафных ударов в сильнейших лигах Европы Вчера в 19:220
  • 16:50
    • «Интер» разгромно проиграл «Аталанте» в Серии А
  • 15:20
    • Аршавин провел последний матч за «Кайрат»
  • 15:09
    • «Краснодар» и «Енисей» назвали стартовые составы
    Игроки ЦСКА Футбол РПЛ. «Спартак» уступил «Уфе», «Локомотив» сыграл вничью в Казани, ЦСКА против «Зенита»Обзор матчей 14-го тура российской Премьер-лиги 18:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Челси», «Ливерпуль» и битва российских грандов
  • 4.92
    •
  • 19:12
    • «Челси» разошелся миром с «Эвертоном»
  • 18:30
    • Сборная Чехии выиграла Кубок федерации
  • 16:14
    • «Алавес» справился с аутсайдером Примеры
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Атлетик», «Барселона» примет «Бетис», «Реал» отправится в ВигоПодробности матчей 11-го тура испанской Примеры 16:170
  • 15:36
    • Смолов — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Рубином»
  • 14:04
    • Назван состав сборной России на матч Кубка Карьяла против Чехии
  • 13:49
    • «Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие