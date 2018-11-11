Сборная Чехии выиграла Кубок федерации

в третий раз за последние четыре года стала победителем, который прошёл в Праге.

Третье очко команде в противостоянии с США принесла Катержина Синякова, за 3 часа и 45 минут обыгравшая Софию Кенин — 7:5, 5:7, 7:5.

Синякова выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на своей подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. Кенин допустила 5 двойных ошибок и сделала 8 брейков из 23 возможных.

Ранее Синякова взяла верх над Элисон Риске, а Кенин потерпела поражение от Барборы Стрыцовой.

Напомним, в полуфинале чешские теннисистки переиграли немок со счётом 4-1, американки выиграли у француженок — 3-2.

Чехия выигрывает турнир . В прошлом году победителем стала команда США, обыгравшая Белоруссию. 0