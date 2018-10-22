Кербер проиграла Бертенс на старте Итогового чемпионата WTA

Немкапотерпела поражение в стартовом матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

В матче Красной группы немецкая теннисистка за 2 часа уступила Кики Бертенс из Нидерландов со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

Кербер допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её соперница выполнила 5 эйсов, 12 раз ошиблась на своей подаче и также сделала 6 брейков.

В Красной группе также выступают чемпионка US Open 2018 года японка Наоми Осака и американка Слоан Стивенс.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4. 0