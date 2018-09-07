Осака стала соперницей Серены Уильямс в финале US Open

Японская теннисисткавышла в финал Открытого чемпионата США.

В полуфинале соревнований 20-я сеяная в двух сетах обыграла американку Мэдисон Киз (14) со счетом 6:2, 6:4.

Счет в личном противостоянии теннисисток стал 3:1 в пользу Киз.

Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут. Осака 2 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Киз 3 эйса, теннисистка обошлась без двойных ошибок, а также не реализовала ни одного брейк-пойнта из 13.

В финале Осака встретится с американкой Сереной Уильямс, которая ранее одолела Анастасию Севастову. 0