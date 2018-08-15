Федерер стартовал на турнире в Цинциннати с победы

Швейцарский теннисиствышел в третий круг на турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати.

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В своем стартовом матче на хардовых соревнованиях второй номер мирового рейтинга обыграл немца Петера Гоевчика со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Федерер 12 раз подал навылет, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-поинта из 4.

Гоевчик подал 11 эйсов и ни разу не взял подачу соперника, допустив при этом 3 двойные ошибки на своей подаче.

За выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати Федерер поборется с аргентинским теннисистом Леонардо Майером, который в двух сетах обыграл француза Люку Пуя со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Для Федерера это был первый официальный матч после Уимблдона. В Цинциннати он не играл с 2015 года. 0