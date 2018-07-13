Андерсон обыграл Изнера в 1/2 финала Уимблдона

Теннисист из ЮАРвышел в финал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинальном матче южноафриканец обыграл американца Джона Изнера со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:6 (7:9), 6:4, 26:24.

Теннисисты провели на корте 6 часов 35 минут — это второй по продолжительности матч в истории Уимблдона.

Самым продолжительным матчем (11 часов 5 минут) является поединок 2010 года, в котором Изнер обыграл француза Николя Маю со счётом 70:68 в пятой партии.

Андерсон выполнил 49 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, активно выиграл 118 очков и допустил 24 невынужденные ошибки.

Иснер записал на свой счёт 53 эйса, 6 двойных и 58 невынужденных ошибок, 129 виннеров и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финальном поединке травяного мэйджора Андерсон сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2). 0