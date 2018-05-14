Федерер вернулся на первое место в рейтинге ATP

Федерер, который не участвует в турнирах с марта, потеснил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля.
Дело в том, что Надаль не смог защитить прошлогодние очки, проиграв в четвертьфинале турнира в Мадриде австрийцу Доминику Тиму.
Для 36-летнего швейцарского теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга. Надаль сможет вернуть первую строчку, если победит в Риме.
Зверев стал победителем турнира ATP в Мадриде
Лучший из россиян Андрей Рублев потерял одну строчку и стал 32-м, Карен Хачанов переместился с 38-го на 36-е место.
Рейтинг ATP от 14 мая:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670 очков,
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950,
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4770,
6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540,
7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660,
8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545,
9 (9). Джон Изнер (США) — 3305,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930...
32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1407...
36 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
50 (51). Даниил Медведев (Россия) — 1009...
77 (90). Евгений Донской (Россия) — 726.