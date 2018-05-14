ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Федерер вернулся на первое место в рейтинге ATP

    ATP Роджер Федерер Рафаэль Надаль Григор Димитров Марин Чилич Хуан Мартин дель Потро Кевин Андерсон Джон Изнер Андрей Рублёв Карен Хачанов Даниил Медведев Евгений Донской
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роджер Федерер
    На фото:Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте АТР.

    Федерер, который не участвует в турнирах с марта, потеснил с первой строчки испанца Рафаэля Надаля.

    Дело в том, что Надаль не смог защитить прошлогодние очки, проиграв в четвертьфинале турнира в Мадриде австрийцу Доминику Тиму.

    Для 36-летнего швейцарского теннисиста текущая неделя будет 309-й на вершине мирового рейтинга. Надаль сможет вернуть первую строчку, если победит в Риме.

    Зверев стал победителем турнира ATP в Мадриде

    Лучший из россиян Андрей Рублев потерял одну строчку и стал 32-м, Карен Хачанов переместился с 38-го на 36-е место.

    Рейтинг ATP от 14 мая:

    1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670 очков,
    2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7950,
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6015,
    4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4870,
    5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4770,
    6 (6). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4540,
    7 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3660,
    8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3545,
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3305,
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2930...
    32 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1407...
    36 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
    50 (51). Даниил Медведев (Россия) — 1009...
    77 (90). Евгений Донской (Россия) — 726.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 12/05
    • Тим стал первым финалистом турнира «Мастерс 1000» в Мадриде
  • 11/05
    • Тим лишил Надаля звания первой ракетки мира
  • 11/05
    • Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде
  • 10/05
    • Донской проиграл Звереву в Мадриде
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Мария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеДарья КасаткинаПять надежд женского тенниса в РоссииО самых перспективных теннисистках России Мария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Мария ШараповаДолгая дорога в ШтутгартИзучаем, как Мария Шарапова готовится к возвращению на кортМария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Четвертое поражение подряд. Такого не было около 15 лет
  • Россиянка Мария Шарапова потерпела очередную неудачу
  • New love story. Шарапова встречается с британским мультимиллионером
  • Российская теннисистка готовится не только к грунтовому сезону, но и к свадьбе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ
  • Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 14 мая
  • 4,25
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 10:19
    • Касаткина поднялась на 13-е место в рейтинге WTA
  • 21:50
    • Зверев стал победителем турнира ATP в Мадриде
  • 19:59
    • Южный не смог пробиться в основную сетку турнира в Риме
  • 13/05
    • Зверев стал вторым финалистом на турнире в Мадриде
  • 12/05
    • Квитова обыграла Бертенс и выиграла турнир в Мадриде
  • 12/05
    • Тим стал первым финалистом турнира «Мастерс 1000» в Мадриде
  • 12/05
    • Макарова и Веснина выиграли турнир в Мадриде
  • 12/05
    • Зверев обыграл Изнера в Мадриде
  • 11/05
    • Квитова сыграет с Бертенс в финале турнира в Мадриде
  • 11/05
    • Бертенс разгромила Гарсию и вышла в финал турнира в Мадриде
  • 11/05
    • Тим лишил Надаля звания первой ракетки мира
  • 11/05
    • Касаткина проиграла Квитовой в четвертьфинале турнира в Мадриде
  • 11/05
    • Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Мадриде
  • 10/05
    • Шарапова: Поняла, что должна жестче относиться к себе
  • 10/05
    • Шарапова проиграла Бертенс в Мадриде
  • 10/05
    • Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Мадриде
  • 10/05
    • Донской проиграл Звереву в Мадриде
  • 10/05
    • Касаткина обыграла Мугурусу на турнире в Мадриде
  • 09/05
    • Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
  • 09/05
    • Серена Уильямс снялась с турнира в Риме
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова