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    Хачанов не сумел пробиться в четвертый круг турнира в Майами

    ATP Карен Хачанов Кевин Андерсон Давид Феррер
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    Карен Хачанов
    На фото:Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами.

    В поединке третьего раунда 32-й номер посева потерпел поражение от южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:4, 2:6, 3:6.

    Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время Хачанов сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 4. Андерсон 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 1 брейк-поинт.

    В четвертом круге Кевин Андерсон встретится с победителем пары Томаш Бердых – Фрэнсис Тиафо.

    Отметим также победу хорвата Борны Чорича над американцем Джеком Соком – 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Представитель Германии Александр Зверев победил испанца Давида Феррера – 2:6, 6:2, 6:4.

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