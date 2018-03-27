Хачанов не сумел пробиться в четвертый круг турнира в Майами

Российский теннисистне сумел пробиться в четвертый круг турнира серии «Мастерс» в Майами.

В поединке третьего раунда 32-й номер посева потерпел поражение от южноафриканца Кевина Андерсона со счетом 6:4, 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время Хачанов сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-поинт из 4. Андерсон 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 1 брейк-поинт.

В четвертом круге Кевин Андерсон встретится с победителем пары Томаш Бердых – Фрэнсис Тиафо.

Отметим также победу хорвата Борны Чорича над американцем Джеком Соком – 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Представитель Германии Александр Зверев победил испанца Давида Феррера – 2:6, 6:2, 6:4.