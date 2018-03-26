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    Свитолина обыграла Гаврилову в третьем круге турнира в Майами

    WTA Элина Свитолина Дарья Гаврилова Елена Остапенко Петра Квитова Винус Уильямс Йоханна Конта
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    Элина Свитолина
    На фото:Элина Свитолина
    4-я ракетка мира украинка Элина Свитолина преодолела барьер третьего круга на турнире в Майами, призовой фонд которого составляет почти 8 миллионов долларов.

    В воскресенье 4-я сеяная обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 4:6, 6:0, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

    Свитолина выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и 7 взяла 7 геймов на приеме. На счету Гавриловой 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

    Счет личных встреч соперниц стал 5-2 в пользу украинки.

    За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла хорватку Петру Мартич (6:4, 6:3).

    Другие результаты:

    Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США) — 3:6, 6:2, 6:4
    Елена Остапенко (Латвия) — Беатрис Аддад-Майя (Бразилия) — 6:2, 7:6 (7:2)
    Даниэль Коллинз (США) – Донна Векич (Хорватия) – 4:6, 6:2, 6:1
    Винус Уильямс (США) — Кики Бертенс (Голландия) — 5:7, 6:3, 7:5
    Йоханна Конта (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:2, 6:1
    Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Мария Саккари (Греция) — 6:3, 7:5

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