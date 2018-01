Надаль победил Шварцмана

Лидер мирового рейтинга испанецзавоевал путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

В воскресенье 1-й номер посева переиграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 51 минуту.

Рафаэль выполнил 7 эйсов, заработал 46 «виннерсов», допустил 4 двойных ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 18 возможных. На счету Диего 12 подач навылет, 58 активно выигранных розыгрышей, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

Чилич победил Карреньо-Бусту в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии

Следующим соперником Надаля будет хорват Марин Чилич.

"One match like this is confidence for myself... Knowing that I can resist almost four hours on court."

-@RafaelNadal #AusOpen pic.twitter.com/GNvrzASObW