Чилич победил Карреньо-Бусту в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии

6-я ракетка мира хорватвышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

В воскресенье в четвертом раунде 6-й номер посева победил испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (7:0), 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 27 минут.

Марин выполнил 20 эйсов (9 у соперника), заработал 73 «виннерса» (39), допустил 4 двойных ошибки (3) и реализовал 6 из 14 брейк-поинтов (4 из 6).

В четвертьфинале турнира Чилич встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина).

“This is a beautiful [milestone] and I hope I can gather three more here.”⁰⁰@cilic_marin a very happy man after notching up 1️⃣0️⃣0️⃣ Grand Slam wins. 👏 ⁰⁰#AusOpen pic.twitter.com/36rduClgsc