Винус Уильямс проиграла в первом раунде Australian Open

Швейцарская теннисисткавышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она в двух сетах обыграла американку(5) — 6:3, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 53 минуты. Бенчич подала навылет 5 раз, заработала 32 виннера, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 2 эйса, 22 виннера, 5 двойных ошибок и 2 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем круге Australian Open соперницей 20-летней Бенчич будет победительница матча Луксика Кумхум (Таиланд) — Юханна Ларссон (Швеция).

Впервые с 1997 года во втором раунде Открытого чемпионата Австралии не сыграет ни одна из сестер Уильямс. Младшая сестра Серена, родившая дочку в сентябре прошлого года, пропускает турнир.