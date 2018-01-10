Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

48-я ракетка мира россиянинвышел в четвертьфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов.

В среду 21-летний теннисист переиграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 11 минут.

Карен выполнил 10 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-поинта из 4 возможных. На счету Пабло 3 подачи навылет и 1 брейк.

За выход в полуфинал Хачанов поборетсяспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Другие результаты:

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Стив Джонсон (США) — 2:6, 6:2, 6:1

Джек Сок (США) — Петер Гоёвчик (Германия) — 3:6, 3:6

Робин Хасе (Голландия) — Лукаш Лацко (Словакия) — 7:6 (7:4), 6:3

Сэм Куэрри (США) — Иржи Веселы (Чехия) — 4:6, 7:6 (12:10), 6:7 (5:7)

Давид Феррер (Испания) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:2, 6:2