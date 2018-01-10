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    Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде

    ATP Пабло Куэвас Карен Хачанов Давид Феррер Сэм Куэрри Роберто Баутиста-Агут
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    Карен Хачанов
    На фото:Карен Хачанов
    48-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов.

    В среду 21-летний теннисист переиграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 11 минут.

    Карен выполнил 10 эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-поинта из 4 возможных. На счету Пабло 3 подачи навылет и 1 брейк.

    За выход в полуфинал Хачанов поборетсяспорит с победителем матча Денис Шаповалов (Канада) — Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

    Другие результаты:

    Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Стив Джонсон (США) — 2:6, 6:2, 6:1
    Джек Сок (США) — Петер Гоёвчик (Германия) — 3:6, 3:6
    Робин Хасе (Голландия) — Лукаш Лацко (Словакия) — 7:6 (7:4), 6:3
    Сэм Куэрри (США) — Иржи Веселы (Чехия) — 4:6, 7:6 (12:10), 6:7 (5:7)
    Давид Феррер (Испания) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:2, 6:2

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