Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года.

Президент ВФВ Станислав Шевченко volley.ru

«Международная федерация волейбола объявила о том, что продолжает разрабатывать план возвращения российских команд на международные соревнования и подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее. В связи с этим количественный состав Лиги наций в 2027 году в порядке исключения будет расширен с 18 до 19 как у мужчин, так и у женщин», — говорится в заявлении ВФВ.

Известно, что в настоящее время FIVB работает над изменением формата турнира с целью его расширения. В ближайшее время Международная федерация официально представит новый регламент проведения соревнований.

Напомним, что в июле Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских волейболистов, что открывает возможность для участия в международных турнирах на официальных условиях.