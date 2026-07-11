Казанский УНИКС официально подтвердил переход российского форварда Александра Гудумака. Новое трудовое соглашение с 33-летним баскетболистом составлено по схеме «1+1», которая предусматривает один гарантированный сезон с возможностью продления еще на один год.

Александр Гудумак globallookpress.com

Гудумак прошел через молодежную систему московского ЦСКА и является воспитанником армейского клуба. За свою продолжительную карьеру игрок также успел получить богатый опыт выступлений в Единой лиге ВТБ, защищая цвета саратовского «Автодора», «Нижнего Новгорода», красноярского «Енисея», «Самары» и краснодарского «Локомотива-Кубань».

Минувший игровой год форвард провел в столичной команде МБА-МАИ. В ее составе он демонстрировал стабильную игру, набирая в среднем по 8,1 очка, а также совершая 3,0 подбора и 1,1 результативной передачи за один матч.