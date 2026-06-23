На официальном сайте Единой лиги ВТБ появился формат и основные даты проведения нового сезона.
Всего в чемпионате примут участие 12 команд: : «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Динамо Владивосток» (Россия), «Енисей» (Россия), «Зенит» (Россия), «Локомотив-Кубань» (Россия), МБА (Россия), «БЕТСИТИ ПАРМА» (Россия), «Самара» (Россия), УНИКС (Россия), «Уралмаш» (Россия), ЦСКА (Россия).
Они проведут регулярный чемпионат с 25 сентября 2026 года по 4 апреля 2027‑го.
Плей‑ин и плей‑офф запланированы на 8 апреля — 7 июня. Серия за третье место состоится 20–29 мая, а финал — с 20 мая по 7 июня.