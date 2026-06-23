Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в ближайшее время может покинуть свой пост, информирует издание Backdoor Podcast.

Велимир Перасович globallookpress.com

Как сообщает источник, 61‑летний хорват намерен в одностороннем порядке разорвать соглашение с казанским клубом, воспользовавшись пунктом в контракте.

Перасович тренирует УНИКС с 2021 года. В этом сезоне команда под его руководством добралась до финала плей‑офф Единой лиги ВТБ, где уступила в серии ЦСКА со счётом 0:4.

В сезоне‑2022/2023 УНИКС с Перасовичем во главе стал чемпионом Единой лиги.