Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» официально объявил о продлении сотрудничества с тяжелым форвардом и центровым Аленом Хаджибеговичем. Новое соглашение с 27-летним катарским игроком черногорского происхождения рассчитано на два сезона — до лета 2028 года.

Ален Хаджибегович globallookpress.com

Хаджибегович пополнил ряды железнодорожников по ходу чемпионата-2025/2026, перебравшись из саратовского «Автодора». Баскетболист быстро вписался в игровую схему краснодарцев и в среднем за 20 минут на паркете набирал 9,8 очка, делал 6,5 подбора, 1,4 перехвата и 0,8 блок-шота.

Вместе с «Локо» Ален завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. Бигмен внес весомый вклад в победу над петербургским «Зенитом» в драматичной серии за третье место, которая завершилась в пользу южан со счетом 3-2.