Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своей победе на Гран-при Каталонии и борьбе за титул в текущем сезоне.

Льюис Хэмилтон globallookpress.com

«Думаю, я постепенно возвращаюсь к своему нормальному состоянию. Я отлично подготовился и очень усердно тренировался, чтобы оказаться здесь. Я проделал и продолжаю проделывать огромную работу за кулисами, но и команда вселяет в меня уверенность в тех изменениях, которые мы внесли. Вера и доверие к решениям и тому, о чем я просил, постепенно привели к тому, что все хорошо складывается. Я просто счастлив! Я люблю то, чем занимаюсь. Нет ничего лучше, чем гонки за рулем болида "Формулы‑1".

Я определенно приложу все усилия в борьбе за титул. Впереди еще очень долгий путь, и, как вы видите, у "Мерседеса" по‑прежнему отличный темп. Но мы будем продолжать работать и пытаться сократить это отставание. Это ещё не конец», — цитирует Хэмилтона ВВС.

Таблица личного зачета осталась неизменной: Кими Антонелли из «Мерседеса» сохранил лидерство с 156 очками. Хэмилтон и Расселл отстают с 115 и 106 очками соответственно.

В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует «Мерседес» с 262 очками, за ним следуют «Феррари» (190 очков), «Макларен» (141 очко), «Ред Булл» (89 очков) и «Альпин» (38 очков).