«Локомотив-Кубань» одержала гостевую победу над «Зенитом» в пятом матче серии за третье место Единой лиги ВТБ — 84:76.

Лучшим игроком в составе краснодарского клуба стал капитан команды американский защитник Патрик Миллер — 23 очка, один подбор, семь перед

У «Зенита» отличился американский форвард Андре Роберсон — 16 очков, девять подборов, две передачи, два перехвата, четыре блок-шота и две потери при коэффициенте эффективности «+26».

«Железнодорожники» выиграли серию со счетом 3-2 и стали бронзовыми призерами по итогам сезона.