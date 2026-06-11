Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма отреагировал на поражение команды в четвёртом матче финальной серии НБА против «Нью-Йорк Никс», который завершился со счётом 107:106.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

После этой победы «Никс» повели в серии 3-1. В самой игре французский баскетболист набрал 24 очка и сделал 13 подборов, однако этого не хватило для успеха команды.

«Сейчас я не могу этого объяснить. Неудачная реализация, какая-то жадность. Во второй половине мы явно были не в лучшей форме», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции после матча.

В текущем плей-офф Вембаньяма продолжает демонстрировать высокий уровень: в среднем за 21 игру француз набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, 2,7 передачи, а также 3,5 блок-шота и 1 перехват за матч.