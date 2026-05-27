Пятая игра финальной серии Западной конференции завершилась победой «Оклахомы-Сити» над «Сан-Антонио» со счётом 127:114.

Шэй Гилджес-Александер

Снова лучшим игроком встречи стал лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который набрал 32 очка.  Также отметим центровых Айзея Хартенштайна (12 очков + 15 подборов) и Чет Холмгрен (16 очков + 11 подборов)

У «Сан-Антонио» выделялись защитник Стефон Касл (24 очка) и центровой Виктор Вембаньяма (20 очков + 6 подборов)

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23)

О: Гилджес-Александер (32), Карузо (22), Маккейн (20), Холмгрен (16 + 11 подборов), Хартенштайн (12 + 15 подборов).

С: Касл (24), Шэмпени (22), Вембаньяма (20), К.  Джонсон (15).

Счёт в серии: 3-2.  Шестая встреча пройдет на паркете «Сан-Антонио» 29 мая в 03:30 (мск).