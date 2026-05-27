Пятая игра финальной серии Западной конференции завершилась победой «Оклахомы-Сити» над «Сан-Антонио» со счётом 127:114.
Снова лучшим игроком встречи стал лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который набрал 32 очка. Также отметим центровых Айзея Хартенштайна (12 очков + 15 подборов) и Чет Холмгрен (16 очков + 11 подборов)
У «Сан-Антонио» выделялись защитник Стефон Касл (24 очка) и центровой Виктор Вембаньяма (20 очков + 6 подборов)
«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 127:114 (29:27, 40:31, 32:33, 26:23)
О: Гилджес-Александер (32), Карузо (22), Маккейн (20), Холмгрен (16 + 11 подборов), Хартенштайн (12 + 15 подборов).
С: Касл (24), Шэмпени (22), Вембаньяма (20), К. Джонсон (15).
Счёт в серии: 3-2. Шестая встреча пройдет на паркете «Сан-Антонио» 29 мая в 03:30 (мск).