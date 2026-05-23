Испанская «Баскония» хочет назначить новым главным тренером казанского УНИКСа Велимира Перасовича.

«Сейчас "Баскония" рассматривает Велимира Перасовича в качестве замены Паоло Гальбьяти на тренерском посту в следующем сезоне. Переговоры уже ведутся», — написала известная испанская журналистка Ольга Лоренте.

61‑летний хорват пришёл в УНИКС в 2021 году как раз из «Басконии». В 2024 году Перасовича признали лучшим тренером Единой лиги.

В сезоне‑2022/2023 он привёл казанский клуб к победе в турнире. Также он три раза был удостоен чести возглавить команду на Матче звёзд.