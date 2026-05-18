Сегодня, 18 мая, на отчётно‑выборной конференции была создана Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России, информирует «СЭ».
Она была создана на базе предшественницы — Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Единогласно на пост председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России был избран глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищёв.
Ранее пост главы ФЛГР занимала трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе(с 2010 года).
Ранее 56‑летний Свищёв также руководил Федерацией кёрлинга России (покинул свой пост 12 мая 2026 года), а также является первым заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы.