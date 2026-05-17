Один из сильнейших российских волейболистов последнего десятилетия, Дмитрий Мусэрский, решил закончить карьеру.

Последним матчем для 37‑летнего игрока стал матч за японский клуб «Сантори Санбёрдс» против «Осаки Блютеон» — 0:3 (22:25, 20:25, 18:25). Таким образом, счёт в серии стал 2:1 в пользу «Осаки Блютеон», и она стала чемпионом Японии.

Сам Мусэрский четыре раза становился чемпионом Японии (2021, 2022, 2024, 2025). Ранее он выступал за «Белогорье» (2005–2018).

Волейболист является олимпийским чемпионом 2012 года, став главным героем финала с 31 очком. Также он добился со сборной победы на Кубке мира 2011 года, чемпионате Европы 2013 года (где он был признан MVP), в двух розыгрышах Мировой лиги (2011, 2013) и Лиги наций (2018, 2019).