Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка прокомментировал будущее Леброна Джеймса в клубе на фоне завершения его контракта.

Леброн Джеймс globallookpress.com

По словам функционера, в команде намерены дать 41-летнему форварду время на принятие решения о продолжении карьеры.

«Вероятно, мы ещё не видели игрока, который так уважает игру, как он. Он очень многое дал этой команде и организации, и мы хотим отплатить ему тем же. В первую очередь мы дадим ему время, чтобы он спокойно решил, хочет ли он продолжать карьеру. Это будет семейное решение, и мы уважаем этот процесс», — цитирует Пелинку ESPN.

«Лейкерс» завершили сезон на стадии второго раунда плей-офф, уступив «Оклахоме» со счётом 0-4 в серии.