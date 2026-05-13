Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустил весь плей-офф НБА из-за травмы задней поверхности бедра, которая оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально.

Как сообщает журналист The Athletic Дэн Войк, первоначальное МРТ в Далласе показало повреждение подколенного сухожилия второй степени, однако последующее обследование в Испании выявило более глубокий характер травмы.

Отмечается, что дальнейшее лечение включало PRP-терапию и процедуры со стволовыми клетками, которые игрок проходил за пределами США.

Из-за повреждения словенский баскетболист был вынужден полностью пропустить стадию плей-офф НБА.