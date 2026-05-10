По данным статусного инсайдера ESPN Шэмса Чарания, руководство «Голден Стэйт» договорилось о продлении контракта с главным тренером Стивом Керром ещё на два года.

Сейчас 60‑летний Керр получает 17,5 миллиона долларов, являясь самым высокооплачиваемым тренером в НБА. По данным источника, новое соглашение не будет ниже по зарплате.

С «Голден Стэйт» Керр работает с 2014 года, приведя клуб к четырём победам в плей‑офф НБА. В 2016 году он был признан тренером года в НБА.

В этом сезоне команда не смогла пробиться в плей‑офф, проиграв в плей‑ин «Финиксу» (96:111).