Определился главный фаворит на замену четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в случае, если он решит покинуть свою конюшню.

По данным портала Autosport, его потенциальным сменщиком станет пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри.

Официальная позиция «Ред Булл» по‑прежнему заключается в том, что Ферстаппен продолжит выступление в 2027 году, однако его уход оценивается с высокой долей вероятности.

При этом руководство не хочет доверять место пилота талантливым гонщикам из юниорской академии, а намерено отдать его сложившемуся и сильному спортсмену.