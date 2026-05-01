Американская горнолыжница Линдси Вонн cообщила о своих планах. Спортсменка получила тяжелую травму на ОИ-2026 в Италии.

«Пройдут минимум полтора года, прежде чем я вернусь на 100% в хорошей форме. Тренировки в тренажерном зале продолжаются. Я не из тех, кто живёт прошлым, пытаюсь осмыслить то, что произошло и смотреть в будущее. На этот раз мне было намного тяжелее и я чувствую, что у меня получилось.

У меня нет воспоминаний о самой аварии, только чувствую, что это изменило мою жизнь. Не хочу делать поспешные выводы. Может быть я закончу и не буду больше кататься на лыжах и это нормально, но сейчас я не в состоянии принять это решение», — приводит слова Вонн Blick.