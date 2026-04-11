В очередном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 местный клуб «Автодор» одержал победу над командой из Красноярска «Енисей» со счетом 75:72.

Фрагмент матча globallookpress.com

Лучшим игроком хозяев стал российский форвард Александр Евсеев. Он набрал 13 очков, совершил семь подборов и один блок-шот, показав высокую эффективность с коэффициентом «+18».

В составе гостей выделился российский форвард Сергей Долинин. Он набрал семь очков, сделал 12 подборов, одну передачу, два перехвата и три блок-шота, продемонстрировав эффективность с коэффициентом «+24».

Эта победа стала первой домашней для «Автодора» в 2026 году и позволила саратовскому клубу прервать шестиматчевую серию поражений в чемпионате.