В Детройте на арене «Литтл Сизарс-арена» хозяева уверенно переиграли «Милуоки» со счётом 137:111.

Баскетболисты «Детройта» продемонстрировали мощную командную игру в атаке — сразу несколько игроков набрали двузначное количество очков. Самым результативным стал Джейлен Дюрен, записавший на свой счёт 21 балл.

У гостей лучшим снайпером оказался Райан Роллинз с 23 очками, однако этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу. Лидер команды Яннис Адетокунбо провёл не самый удачный матч, набрав всего пять очков.

«Денвер» на своей площадке обыграл «Мемфис» — 136:119. Ключевую роль в успехе хозяев сыграл Джамал Мюррей, который набрал 26 очков. Существенный вклад внёс и Никола Йокич, оформивший трипл-дабл (14 очков, 15 подборов и 10 передач).

У «Мемфиса» самым результативным стал Седрик Кауард, завершивший встречу с 27 очками.

«Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Оклахоме» со счётом 110:128. В составе хозяев наиболее заметным был Кавай Леонард, набравший 20 очков.

У «Оклахомы» яркую игру показал Чет Холмгрен, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 14 подборов. Также результативно действовал Шей Гилджес-Александер, который записал на свой счёт 20 очков и 11 результативных передач.

Эта победа стала для «Оклахомы» уже седьмой подряд.

Результаты матчей игрового дня НБА 9 апреля

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити» — 110:128

«Финикс» — «Даллас» — 112:107

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 112:101

«Денвер» — «Мемфис» — 136:119

«Детройт» — «Милуоки» — 137:111

«Кливленд» — «Атланта» — 122:116

«Орландо» — «Миннесота» — 132:120