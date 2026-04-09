В Детройте на арене «Литтл Сизарс-арена» хозяева уверенно переиграли «Милуоки» со счётом 137:111.
Баскетболисты «Детройта» продемонстрировали мощную командную игру в атаке — сразу несколько игроков набрали двузначное количество очков. Самым результативным стал Джейлен Дюрен, записавший на свой счёт 21 балл.
У гостей лучшим снайпером оказался Райан Роллинз с 23 очками, однако этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу. Лидер команды Яннис Адетокунбо провёл не самый удачный матч, набрав всего пять очков.
«Денвер» на своей площадке обыграл «Мемфис» — 136:119. Ключевую роль в успехе хозяев сыграл Джамал Мюррей, который набрал 26 очков. Существенный вклад внёс и Никола Йокич, оформивший трипл-дабл (14 очков, 15 подборов и 10 передач).
У «Мемфиса» самым результативным стал Седрик Кауард, завершивший встречу с 27 очками.
«Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Оклахоме» со счётом 110:128. В составе хозяев наиболее заметным был Кавай Леонард, набравший 20 очков.
У «Оклахомы» яркую игру показал Чет Холмгрен, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 14 подборов. Также результативно действовал Шей Гилджес-Александер, который записал на свой счёт 20 очков и 11 результативных передач.
Эта победа стала для «Оклахомы» уже седьмой подряд.
Результаты матчей игрового дня НБА 9 апреля
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити» — 110:128
«Финикс» — «Даллас» — 112:107
«Сан-Антонио» — «Портленд» — 112:101
«Денвер» — «Мемфис» — 136:119
«Детройт» — «Милуоки» — 137:111
«Кливленд» — «Атланта» — 122:116
«Орландо» — «Миннесота» — 132:120