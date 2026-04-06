По итогам матчей, прошедших с 30 марта по 5 апреля, Единая лига ВТБ определила пятерку лучших игроков недели.

Патрик Миллер globallookpress.com

Самым эффективным баскетболистом стал защитник «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер, набравший 33 балла. В единственном матче недели против «Самары» он показал впечатляющую игру, забросив 21 очко, сделав 4 подбора и 7 передач.

Второе место по эффективности занял Брэндан Адамс из «Пармы», который набрал 26 баллов. Его команда выиграла у «Енисея», а сам Адамс отметился 19 очками, 4 подборами и 6 передачами.

Антон Карданахишвили из «Уралмаша» заработал 17 баллов эффективности, в среднем набирая 12 очков за матч и делая 6,5 передач. Его команда одержала одну победу при одном поражении, а Карданахишвили реализовал 8 из 9 бросков с игры.

Джонни Джузэнг из «Зенита» набрал 16,7 баллов эффективности, в среднем забрасывая 19 очков за матч и делая 3 подбора. Он также показал отличные результаты в передачах — 1,7 передачи за игру. «Зенит» одержал три победы в трех матчах.

Иван Ухов из ЦСКА заработал 16,5 баллов эффективности, набирая в среднем 12 очков за матч и делая 2,5 подбора. В его активе 6 передач, а команда выиграла оба матча, в которых он принимал участие.