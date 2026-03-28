Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился своим мнением о том, как его одноклубник Лука Дончич выступает в борьбе за звание MVP.

«Он все больше отстает в гонке за звание MVP, и это кажется мне невероятным. Возможно, ему нужно показывать еще более выдающиеся результаты, например, набирать по 60 очков за матч. Я не знаю, что еще нужно сделать», — заявил Ривз в интервью после игры.

Дончич продолжает впечатлять, набирая более 30 очков в 12 матчах подряд. В марте его средний показатель составляет 42 очка за игру, а «Лейкерс» выиграли 12 из 14 последних матчей. Однако, несмотря на эти достижения, в последнем рейтинге претендентов на звание MVP Дончич опустился с второго на четвертое место.