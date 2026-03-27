На очередном этапе Кубка мира российский ски‑альпинист Никита Филиппов в своём забеге стал только шестым.

Такой результат не позволил 23‑летнему спортсмену пробиться в финальный забег. Это случилось с Филипповым впервые в этом сезоне.

Россиянин показал результат 3 минуты 40,3 секунды и отстал от победителя забега — швейцарца Томаса Буссарда — на 24,2 секунды.

Напомним, что на Олимпиаде‑2026 Филиппов принёс России единственную медаль, завоевав серебро в спринте в ски‑альпинизме. 22 марта он завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Валь‑Мартелло (Италия).