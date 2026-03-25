Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о том, хочет ли он выступить на Олимпиаде 2034 года в Солт-Лейк-Сити (США).

Йоханнес Клебо globallookpress.com

«Выступить на Олимпиаде 2034 года? Это действительно звучит заманчиво. Последние четыре года я тренируюсь на высоте в Парк-Сити, а мой физиотерапевт живет в пяти минутах от Солджер-Холлоу, где будет проходить Олимпиада. Так что я определенно думаю об этом.

Если нам удастся правильно подготовить мой организм и останется мотивация, то, думаю, это будет возможно. Но до этого еще далеко», — приводит слова Клебо NBC Sports.

Напомним, Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом. Предстоящая зимняя Олимпиада состоится в 2030 году во Французских Альпах.