В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 МБА-МАИ принимала на своей площадке «Уралмаш». Встреча завершилась уверенной победой москвичей со счётом 93:78 (29:17; 21:24; 24:21; 19:16).

Самым результативным игроком матча стал российский форвард МБА Андрей Зубков, который набрал 27 очков. Кроме того, он сделал семь подборов, три передачи, три перехвата и две потери, а его коэффициент эффективности составил «+39». Это позволило ему стать лучшим игроком встречи.

В составе «Уралмаша» лучшим стал разыгрывающий Тимофей Герасимов, который набрал 19 очков. Центровой команды Октавиус Эллис также показал высокую эффективность, заработав коэффициент «+20», что сделало его самым полезным игроком для своей команды.

Для МБА эта победа стала четвёртой над «Уралмашем» в текущем сезоне, что подчёркивает стабильность и силу московского клуба в текущем чемпионате.