«Лейкерс» одержали победу над «Майами» в матче регулярного сезона НБА со счётом 134:126.
Главным героем игры стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, который набрал 60 очков и стал самым результативным игроком матча.
«Юта» уверенно разобралась с «Милуоки» — 128:96.
Лидером по результативности стал форвард «Джаз» Эйс Бэйли, записавший на свой счёт 33 очка.
«Сакраменто» уступил «Филадельфии» на домашнем паркете — 118:139.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Ви Джей Эджкомб, оформивший дабл-дабл — 38 очков и 11 передач.
«Вашингтон» потерпел поражение от «Детройта» со счётом 95:117.
Центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен записал на свой счёт дабл-дабл — 24 очка и 11 подборов.
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 20 марта
«Шарлотт» — «Орландо» — 130:111
«Вашингтон» — «Детройт» — 95:117
«Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:134
«Чикаго» — «Кливленд» — 110:115
«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:99
«Сан-Антонио» — «Финикс» — 101:100
«Юта» — «Милуоки» — 128:96
«Сакраменто» — «Филадельфия» — 118:139