«Лейкерс» одержали победу над «Майами» в матче регулярного сезона НБА со счётом 134:126.

Лука Дончич
Лука Дончич globallookpress.com

Главным героем игры стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, который набрал 60 очков и стал самым результативным игроком матча.

«Юта» уверенно разобралась с «Милуоки» — 128:96.

Лидером по результативности стал форвард «Джаз» Эйс Бэйли, записавший на свой счёт 33 очка.

«Сакраменто» уступил «Филадельфии» на домашнем паркете — 118:139.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Севенти Сиксерс» Ви Джей Эджкомб, оформивший дабл-дабл — 38 очков и 11 передач.

«Вашингтон» потерпел поражение от «Детройта» со счётом 95:117.

Центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен записал на свой счёт дабл-дабл — 24 очка и 11 подборов.

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 20 марта

«Шарлотт» — «Орландо» — 130:111

«Вашингтон» — «Детройт» — 95:117

«Майами» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:134

«Чикаго» — «Кливленд» — 110:115

«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:99

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 101:100

«Юта» — «Милуоки» — 128:96

«Сакраменто» — «Филадельфия» — 118:139