В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 71:74 (17:16, 15:20, 16:22, 23:16).

Лука Шаманич

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн, набравший 19 очков, сделавший шесть подборов и четыре передачи.  Его коэффициент эффективности составил «+17».  Российский центровой Егор Рыжов также показал достойную игру, заработав 12 очков и восемь подборов, допустив одну потерю.  Его коэффициент эффективности был «+15».

Лучшим игроком «Зенита» стал Лука Шаманич из Хорватии.  Он набрал 17 очков, сделал три подбора и два перехвата, его коэффициент эффективности составил «+18».