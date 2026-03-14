В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2025/2026 «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 71:74 (17:16, 15:20, 16:22, 23:16).

Лука Шаманич globallookpress.com

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал американский разыгрывающий Мэтт Коулмэн, набравший 19 очков, сделавший шесть подборов и четыре передачи. Его коэффициент эффективности составил «+17». Российский центровой Егор Рыжов также показал достойную игру, заработав 12 очков и восемь подборов, допустив одну потерю. Его коэффициент эффективности был «+15».

Лучшим игроком «Зенита» стал Лука Шаманич из Хорватии. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и два перехвата, его коэффициент эффективности составил «+18».