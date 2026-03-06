Европейская конфедерация волейбола (CEV) приняла решение разрешить российским молодым спортсменам выступать под своим флагом и гимном.

«Европейская конфедерация волейбола приняла решение допустить национальные молодёжные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе — под флагом и гимном страны. Данное решение следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованным в декабре 2025 года», — говорится в заявлении на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Напомним, что в декабре 2025‑го Международная федерация волейбола (FIVB) сняла запрет на участие российских и белорусских сборных в молодёжных турнирах.

В этом году пройдут юниорские чемпионаты мира по волейболу: среди мужчин — в Дохе (Катар), среди женщин — в Сантьяго (Чили).