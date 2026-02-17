Канадская спортсменка Меган Олдхэм завоевала золотую медаль олимпийских игр во фристайле (биг-эйр).
Олдхэм заняла 1-е место в биг-эйре, показав лучший результат в первой попытке — 91,75. В сумме канадка набрала 180,75.
Серебряную медаль завоевала представительница Китая Эйлин Гу, а бронза у итальянки Миро Табанелли.
Тройка лучших фристайлисток в биг-эйре на Олимпиаде-2026:
1. Меган Олдхэм (Канада) — 180,75 балла (91,75+89,00).
2. Эйлин Гу (Китай) — 179,00 (90,00+89,00).
3. Миро Табанелли (Италия) — 178,25 (84,00+94,25).