Канадская спортсменка Меган Олдхэм завоевала золотую медаль олимпийских игр во фристайле (биг-эйр).

Меган Олдхэм
Меган Олдхэм globallookpress.com

Олдхэм заняла 1-е место в биг-эйре, показав лучший результат в первой попытке — 91,75.  В сумме канадка набрала 180,75.

Серебряную медаль завоевала представительница Китая Эйлин Гу, а бронза у итальянки Миро Табанелли.

Тройка лучших фристайлисток в биг-эйре на Олимпиаде-2026:

1.  Меган Олдхэм (Канада) — 180,75 балла (91,75+89,00).

2.  Эйлин Гу (Китай) — 179,00 (90,00+89,00).

3.  Миро Табанелли (Италия) — 178,25 (84,00+94,25).