Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 16 февраля.

В понедельник, 16 февраля, Олимпиада-2026 набирает обороты. В этот день разыграют 6 комплектов медалей — в шорт-треке, горнолыжном спорте, фристайле, фигурном катании, прыжках с трамплина и в бобслее. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Очередной олимпийский день начнется с официальной тренировки по лыжному двоеборью в 11:00 по мск, а затем продолжится групповой этап по керлингу среди женщин. В 11:05 по мск будут сыграны 3 встречи — Швеция встретится со Швейцарией, Китай сразится с Канадой, Дания — Великобритания.

Ближе к вечеру, в 16:05 (мск) уже среди мужчин состоятся 4 поединка по керлингу. Великобритания — Норвегия, Чехия — Канада, Швеция — Германия и Италия — Китай.

В 18:40 (мск) пройдет хоккейный матч (женщины) в рамках полуфинала Олимпиады. Женская сборная США встретится со Швецией. Кто же выйдет в финал? Будем следить за развитием событий.

Керлинга много не бывает. В 21:05 женские сборные проведут еще 4 матча в рамках группового этапа: США — Италия, Южная Корея — Китай, Швейцария — Великобритания, Япония — Канада.

Олимпийских день завершится хоккейным матчем в рамках полуфинала. Женская сборная Канады сыграет против Швейцарии. После этого будут известны все финалисты Олимпиады по хоккею среди женщин.

14:47 Шорт-трек. Женщины, 1000 м. Финалы

В этом виде спорта всегда очень высокая конкуренция за медали. Стоит выделить южнокорейскую спортсменку Чхве Мин Джон, которая является олимпийской чемпионкой 2018-го года, а также многократной победительницей чемпионата мира 2015-го года. Именно она показала лучший результат в первых заездах на этой Олимпиаде.

Ким Бутен globallookpress.com

Канадская спортсменка Ким Бутен уже довольно опытна и способна побороться за медали. Она является 4-кратным призером Олимпиады. Почему бы сейчас не побороться за золото? Будем следить за развитием событий.

Также стоит обратить внимание на китайскую шорт-трекистку Гун Ли, которая к 25 годам является чемпионом мира. Спортсменка показала неплохой результат в 1-х заездах. Может быть, получится удивить и в решающих стадиях.

В дистанции 1000 м среди участниц будет выступать и российская шорт-трекистка Алена Крылова, которая является 4-кратной чемпионкой страны (2024, 2025) и обладательницей Кубка России. Получится ли у россиянки пока высокий результат в шорт-треке? Если Крылова сумеет пробиться в финал, то шансы на медали точно будут.

15:30 Горнолыжный спорт. Мужской слалом. Финал

В горных лыжах с фаворитами сложнее. Есть довольно большая группа горнолыжников, которая способна побороться за медали.

Стоит выделить бразильского спортсмена Лукаса Пиньейро Бротена, который может стать одним из первых обладателей золото на Олимпиаде среди представителей Южной Америки. Это будет действительно увлекательное зрелище.

Симон Ефимов globallookpress.com

Ну и куда же без норвежского спортсмена. Атле Ли Макграт также может забрать медали. К 25 годам норвежец имеет серебро чемпионата мира, а теперь покажет класс на Олимпиаде.

Француз Клеман Ноэль уже выступал на Олимпиаде, но не смог выиграть медали. Из достижений — это многократные победы в Кубке Мира. Сейчас пора показать результат и в олимпийских играх.

Среди горнолыжников есть и россиянин Симон Ефимов, который будет участвовать в 1-м заезде. У спортсмена не такие большие шансы на медали, но он вполне может показать высокий класс в слаломе, но для этого будет необходимо пробиться в финал.

21:30 Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал

Во фристайле также развернется борьба за медали, и довольно серьезная. Канадская спортсменка Меган Олдем показала лучший результат в квалификации, а сейчас осталось показать класс в финале соревнований. Олдем является 4-кратным призером чемпионатов мира. Опыта должно хватить, чтобы составить конкуренцию остальным участницам.

Эйлин Гу globallookpress.com

У китайской фристалистки Эйлин Гу достижения чуть круче, чем у ее канадской соперницы. Спортсменка является 2-кратной олимпийской чемпионкой 2022-го года, а также 2-кратной чемпионкой мира 2021-го года. Если Эйлин Гу выйдет на свой прайм к финалу, то соперницам будет очень непросто её превзойти.

Спортсменка из Швейцарии Матильда Гремо также имеет внушительный багаж достижений, в котором имеется золото Олимпиады. Именно она может создать проблемы конкуренткам, но для этого нужно улучшить свои результаты перед финалом, ведь в квалификации Гремо заняла 3-е место.

22:00 Фигурное катание. Пары, произвольная программа

В парном фигурном катании должна развернуться невероятная конкуренция, ведь очевидных фаворитов просто нет. Отдельно стоит выделить японскую пару Рику Миура — Риюти Кихара, которая находится в отличной физической форме именно сейчас. Пара дважды выиграла чемпионат мира и дважды завоевала серебро.

Самыми титулованными в предстоящей произвольной программе будет пара из Китая Цуна Ханя — Вэньцзин Суй. Они являются олимпийскими чемпионами 2022-го года, а их дуэт считают выдающимся. Получится ли на сей раз показать класс в Италии? Будем следить за их программой на льду.

Цуна Ханя — Вэньцзин Суй globallookpress.com

Нельзя не отметить грузинскую пару Анастасия Метелкина — Лука Берулава. Буквально в январе этого года эти спортсмены завоевали титул чемпионов Европы. Судя по тому, что в фигурном катании уже были сенсации, то почему бы грузинам не забрать золото?

Итальянская пара Сара Конти — Никколо Мачии также имеет медальные амбиции, но сейчас итальянцы котируются ниже грузинской пары. Кстати, Конти получила травму колена перед стартом Олимпиады и полноценно еще не восстановилась. Если эта пара завоюет золото, то это можно расценивать как небольшую сенсацию.

У немецкой пары Минерва Фабьенн Хазе — Никита Володин также могут претендовать на медали Олимпиады-2026. Они являются серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира, а также чемпионами Европы. Пару, которая уже добивалась успеха, точно нельзя сбрасывать со счетов, но сейчас они точно не номер один.

Стоит отметить, что LiveSport.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию парного фигурного катания в произвольной программе. Подключайтесь и следите за упорнейшей борьбой на олимпийских играх!

22:20 Прыжки с трамплина. Мужчины, Командные соревнования, финал

Кажется, что сборную Словении сложно будет догнать остальным сборным, ведь в составе этой национальной команды выступает Домен Превц, который просто доминирует на этой Олимпиаде. С ним в паре выступит Анже Ланишек, который уже завоевал золото олимпийских игр 2026-го года.

Домен Превц globallookpress.com

Японская сборная также может претендовать на медали в предстоящем финале. Прыгун с трамплина Рею Кобаяси является первым японцем, который добился победы на Кубке Мира в этом виде спорта. В паре также выступит Рэн Никайдо, который уже является 3-кратным призером Олимпиады 2026-го года.

Третья сборная, которая способна побороться за медали — это немцы. Пара Андреас Веллингер — Филипп Раймунд имеют весомый опыт для того, чтобы добиться успеха. Оба является олимпийскими чемпионами.

23:06 Бобслей. Женщины, монобоб, 4 заезд

Женщины уже провели 2 заезда на этой Олимпиаде, а по итогах четырех заездов будет разыгрываться комплект медалей. В таблице пока лидирует француженка Лаура Нольте, показав лучшее время. Она является олимпийской чемпионкой 2022-го года, а сейчас — главный претентенд на золото Олимпиады в Италии.

Лаура Нольте globallookpress.com

Американская бобслеистка Элана Майерс-Тейлор наступает на пятки представительнице Франции, показав отличные результаты по итогам 2-х заездов. Получится ли обогнать лидера в сумме 4-х заездов? Будем следить за этим противостоянием.

Другая американская спортсменка Кейли Хамфрис также не отстает от своих конкуренток в борьбе за золото. Разрыв между спортсменками минимальный и одна ошибка может стоить многого.