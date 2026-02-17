Пара из Японии Рику Миура — Рюити Кихара заняла 1-е место на Олимпиаде в Италии в фигурном катании (произвольная программа).

Японцы завершили произвольную программу с мировым рекордом, получив от судей 231,24 балла.

Серебряные медали завоевала пара из Грузии Анастасия Метёлкина — Лука Берулава.  Бронза у немцев Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин.

Итоги парного фигурного катания в произвольной программе на Олимпиаде-2026:

1.  Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.

2.  Анастасия Метёлкина/Лука Берулава — 221,75.

3.  Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин — 219, 09.