Итоги парного фигурного катания в произвольной программе на Олимпиаде-2026:

Серебряные медали завоевала пара из Грузии Анастасия Метёлкина — Лука Берулава . Бронза у немцев Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин .

Японцы завершили произвольную программу с мировым рекордом, получив от судей 231,24 балла.

Пара из Японии Рику Миура — Рюити Кихара заняла 1-е место на Олимпиаде в Италии в фигурном катании (произвольная программа).

