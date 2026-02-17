Пара из Японии Рику Миура — Рюити Кихара заняла 1-е место на Олимпиаде в Италии в фигурном катании (произвольная программа).
Японцы завершили произвольную программу с мировым рекордом, получив от судей 231,24 балла.
Серебряные медали завоевала пара из Грузии Анастасия Метёлкина — Лука Берулава. Бронза у немцев Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин.
Итоги парного фигурного катания в произвольной программе на Олимпиаде-2026:
1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава — 221,75.
3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин — 219, 09.