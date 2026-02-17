Мужская сборная Италии по конькобежному спорту завоевала золото Олимпиады в командной гонке преследования.

Сборная Италии по конькобежному спорту globallookpress.com

Итальянцы заняли 1-е место опередили преследователей на 4,51 секунды. В финале конькобежцы из Италии одолели сборную США, которая забрала серебряные медали.

Бронза у конькобежцев из Китая, которые в финале В обогнали соперников из Нидерландов (на 0,09 секунды).

Тройка лучших сборных по конькобежному спорту в командной гонке преследования на ОИ-2026:

1. Италия — 3.39,20.

2. США — 3.43,71.

3. Китай — 3.41,38.