Тройка лучших сборных в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2026:

Третья попытка в прыжках с трамплина отменилась из-за сильного снегопада. Судьи обнулили промежуточные результаты 3-й попытки и подвели итоги соревнований.

Серебряные медали достались сборной Польши , а бронза у Норвегии .

Австрийцы в составе Яна Хёрля и Стефана Эмбахера завоевали золото, показав лучший результат (568.7 очков).

Мужская сборная Австрии заняла 1-е место в прыжках с трамплина на олимпийских играх 2026-го года.

