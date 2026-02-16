Мужская сборная Австрии заняла 1-е место в прыжках с трамплина на олимпийских играх 2026-го года.
Австрийцы в составе Яна Хёрля и Стефана Эмбахера завоевали золото, показав лучший результат (568.7 очков).
Серебряные медали достались сборной Польши, а бронза у Норвегии.
Третья попытка в прыжках с трамплина отменилась из-за сильного снегопада. Судьи обнулили промежуточные результаты 3-й попытки и подвели итоги соревнований.
Тройка лучших сборных в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2026:
1. Австрия — 568,7 очков.
2. Польша — 547,3.
3. Норвегия — 538,0.