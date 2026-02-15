Завершилась гонка преследования в мужском биатлоне на 12,5 км на Олимпийских играх в Турине.

Мартин Понсилуома
Мартин Понсилуома globallookpress.com

Золотую медаль неожиданно завоевал швед Мартин Понсилуома с результатом 31.11,9 и всего одним промахом на четырех огневых рубежах.

Серебро досталось норвежцу Стурле Хольму Лагрейду(+20,6; 2).

Бронзу взял француз Эмильен Жаклен (+29,7; 3).

Стартовавший первым Кентен Фийон-Майе допустил пять промахов и занял только 7-е место (+1.13,5).

Биатлон.  Олимпийские игры — 2026.  Пасьют, 12,5 км.  Мужчины:

1.  Мартин Понсилуома (Швеция) — 31.11,9 (1).
2.  Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +20,6 (2).
3.  Эмильен Жаклен (Франция) +29,7 (3).
4.  Эрик Перро (Франция) +39,5 (1).
5.  Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +44,8 (3).
6.  Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.06,6 (3).