Стартовавший первым Кентен Фийон-Майе допустил пять промахов и занял только 7-е место (+1.13,5).

Золотую медаль неожиданно завоевал швед Мартин Понсилуома с результатом 31.11,9 и всего одним промахом на четырех огневых рубежах.

Завершилась гонка преследования в мужском биатлоне на 12,5 км на Олимпийских играх в Турине.

