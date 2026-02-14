Пятерка лидеров по скелетону на Олимпиаде 2026-го года:

Серебряные медали завоевал Аксель Юнг из Германии с общим временем 3:44.21. Бронза у немца Кристофера Гротхера (3:44.40).

