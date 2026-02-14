Британский спортсмен Мэтт Уэстон завоевал золотую медаль Олимпиады-2026 в скелетоне.
Британец занял 1-е место, показав лучшее время — 3:43.33.
Серебряные медали завоевал Аксель Юнг из Германии с общим временем 3:44.21. Бронза у немца Кристофера Гротхера (3:44.40).
Пятерка лидеров по скелетону на Олимпиаде 2026-го года:
1. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 3:43.33.
2. Аксель Юнг (Германия) — 3:44.21.
3. Кристофер Гротхер (Германия) — 3:44.40.
4. Чэнь Вэньхао (Китай) — 3:44.59.
5. Амедео Багнис (Италия) — 3:44.74.