Британский спортсмен Мэтт Уэстон завоевал золотую медаль Олимпиады-2026 в скелетоне.

Мэтт Уэстон
Британец занял 1-е место, показав лучшее время — 3:43.33.

Серебряные медали завоевал Аксель Юнг из Германии с общим временем 3:44.21.  Бронза у немца Кристофера Гротхера (3:44.40).

Пятерка лидеров по скелетону на Олимпиаде 2026-го года:

1.  Мэтт Уэстон (Великобритания) — 3:43.33.

2.  Аксель Юнг (Германия) — 3:44.21.

3.  Кристофер Гротхер (Германия) — 3:44.40.

4.  Чэнь Вэньхао (Китай) — 3:44.59.

5.  Амедео Багнис (Италия) — 3:44.74.