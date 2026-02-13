Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 13 февраля. Все главные события в восьмой день турнира

В пятницу, 13 февраля, Олимпиада-2026 продолжает радовать любителей спорта. В этот день разыграют 7 комплектов медалей — в лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, сноуборде (два), фигурном катании и скелетон. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

Олимпийский день стартует в 11:00 по мск с официальной тренировки по бобслею. В это же время будут тренироваться спортсмены по лыжному двоеборью.

Также, будут сыграна целая серия матчей по керлингу в рамках группового этапа среди мужчин и женщин. В 11:05 (мск) проведут 4 матча среди мужчин: Канада сыграет против США, Великобритания сразится с Италией, Китай встретится с Норвегией, Швейцария — Чехия.

Среди женщин состоятся 4 матча в 16:05 (мск). Датчанки сыграют со шведками, Китай встретится со Швейцарией, США — Канада, Великобритания — Южная Корея.

Мужские сборные по керлингу снова сыграют 4 матча уже вечером (21:05 по мск.). Швейцария — Китай, Чехия — Норвегия, Германия — Италия, Канада — Швеция.

Хоккей на Олимпиаде также в самом разгаре. Мужская сборная Финляндии сыграет против Швеции, Италия примет Словакию, Франция сразится с Чехией, Канада — Швейцария. У женщин состоятся 2 матча в рамках 1/4 финала: Чехия — Швеция, США — Италия.

13:45 Лыжные гонки. Мужчины, 10 км раздельный старт

С большой доли вероятности, в лыжных гонках на 10 км будут доминировать норвежцы. Главным претендентом на золото является Эйнар Хедегарт. Ему всего 24 года, а он уже может стать олимпийским чемпионом.

Эйнар Хедегарт globallookpress.com

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо является 5-кратным олимпийским чемпионов. Невероятный опыт спортсмена должен помочь замахнуться на золото.

В тройку лидеров возьмем еще одного новержца Харальда Эстберга Амундсена, который дважды становился призером чемпионатов мира. Он должен преподнести сюрприз и побороться за лидерство.

16:00 Биатлон. Мужчины, 10 км спринт

Этот вид спорта всегда приковывает особое внимание своей интригой и высокой конкуренцией. В предстоящем спринте также все очень плотно. Явного лидера, который доминировал бы уже перед стартом, не имеется.

Перед стартом стоит отметить французского биатлониста Эрика Перро, который уже в 24 года является трехкратным чемпионом мира. Этот опыт должен помочь спортсмену побороться за медали на Олимпиаде.

Эрик Перро globallookpress.com

Итальянец Томмазо Джакомель также может забрать золото по результатам спринта. Ему всего 25 лет, спортсмен несколько раз становился призером чемпионатов мира. Получится ли что-то показать на Олимпиаде? Будем следить за развитием событий.

16:46 Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал

Женщины разыграют медали в сноуборд-кроссе. Британская сноубордистка Шарлотта Бэнкс является фаворитом на бумаге перед большим финалом. Она является 2-кратной чемпионкой мира. Получится ли впервые победить на Олимпиаде? Будем следить.

Шарлотта Бэнкс globallookpress.com

Австралийскую сноубордистку Джози Бафф поставим на 2-е место в списке претендентов на золото Олимпиады. Она участвовала на прошлых Олимпийских играх, но больших успехов добиться не удалось. Сейчас самое время!

Также стоит отметить француженку Хлою Треспеш. Эта спортсменка уже завоевывала бронзу Олимпиады, а сейчас попытается доставить проблемы конкуренткам.

18:00 Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

В «коньках» на дистанции 10000 метров за золотом пойдет итальянец Давиде Гьотто, которому уже 32 года. В активе у спортсмена бронза чемпионата Европы в командной гонке. Кажется, что время пришло добыть золото Олимпиады, или хотя-бы забрать одну из медалей.

Давиде Гьотто globallookpress.com

Следующий конькобежец, на которого стоит обратить внимание — это чех Методей Йилек. В свои 19 лет этот спортсмен уже добился немалого, завоевав бронзу чемпионата мира 2025-го года на дистанции 10000 метров. Получится ли на сей раз добиться успеха? Будем следить за развитием событий.

21:00 Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа

Это вид спорта один из самых популярных на Олимпиаде. Почти у каждого фигуристка есть большая фан-база, которая будет его поддерживать. Без нашего спортсмена тут тоже не обойдется.

Российский фигурист Петр Гуменник поборется за медали в произвольной программе. Шансы на золото не очень велики, учитывая 12-е место в короткой программе, но фигурист сможет показать высокий класс.

Илья Малинин globallookpress.com

Американский спортсмен Илья Малинин, пожалуй, главный претендент на золото в произвольной программе. Этот фигурист уже показал высочайший уровень в короткой программе. Как получится выступить на произвольной? Узнаем совсем скоро.

Японский фигурист Юма Кагияма — один из тех, кто действительно может отобрать золото в произвольной программе у Малинина. В короткой программе японец добился неплохого результата (103.07), а теперь посмотрим, что он продемонстрирует в произвольной.

Тройку лидеров замыкает француз Адам Сяо Хим Фа, который по показателям короткой программы идет очень близко с Кагиямой. Адам точно способен замахнуться на медали, но конкурировать с Малининым за золото будет очень тяжело...

21:30 Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал

Сноубордисты успели провести квалификационные попытки несколько дней назад, а сейчас разыграют медали Олимпиады. После прошлых выступлений есть несколько претендентов, за которыми стоит следить внимательнее.

Австралийский сноубордист Скотти Джеймс показал отличный результат в квалификации, а в финале попытается завоевать золото. Он уже брал бронзу на Олимпиаде-2018 в хафпайпе, почему бы не побороться за 1-ю строчку?

Скотти Джеймс globallookpress.com

Японские сноубордисты на этой Олимпиаде также доминируют. Юто Тоцука занял 2-е место в квалификации. Этот спортсмен показал не лучшие результаты на Олимпиаде 2018-го года, а теперь попытается реабилитироваться.

23:05 Скелетон. Мужчины, одиночки, финалы

Борьба за медали в скелетоне среди мужчин развернется довольно серьезная. Британский скелетонист Мэтт Уэстон показал отличный результат во 2-м заезде, установив рекорд трассы. Если спортсмен будет держать такой уровень, то золото в кармане.

Мэтт Уэстон globallookpress.com

Немец Аксель Юнг также был очень хорош во 2-м заезде. У него достаточно опыта, чтобы побороться за золото. В активе Юнга также 3 победы на чемпионатах мира в смешанных командах. Возможно именно он обгонит Уэстона в предстоящем финале.