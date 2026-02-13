В пятницу, 13 февраля, состоятся соревнования у мужчин в произвольной программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции

21:56 Началась разминка спортсменов на льду.

21:55 Лукас Бричги из Швейцарии получил — 246.64. Текущее 2-ое место, 1-ое пока у Као Миуры из Японии.

21:52 Классно завершил выступление Лукас, выложившись по полной программе, обидно за один красный маркер спортсмену. В целом, впечатление очень приятное произвел швейцарец.

21:51 В любом случае, публику цепляет выступление спортсмена.

21:50 Ошибка в тройном лутце и красный маркер от судей.

21:50 Красивый тройной аксель, зеленый маркер.

21:50 Волчок со сменой ноги хорошо получился, но желтый маркер, будет пересмотр элемента судьями.

21:49 Уверенно катает Лукас.

21:49 Четверной тулуп на желтый маркер от судей угодил.

21:48 Четверной тулуп + тройной тулуп красиво подал швейцарец, зелёный маркер получен от судей.

21:47 Лукас Бричги из Швейцарии начал выступление под Journey Through the Orient.

21:47 Адам Гагара из Словакии получил — 202.38

21:44 Завершил выступление словак, старался как мог Адам, к сожалению много ошибок случилось, потерял спокойствие спортсмен.

21:43 А вот за двойной риттбергер красный маркер получен от судей.

21:43 Тройной флип выполнен чисто.

21:42 Дорожка шагов получилась хорошо.

21:41 Тройной флип + тройной тулуп, и ещё одно падение, тяжело идёт у Адама.

21:40 Тройной аксель + двойной тулуп получились на жёлтый маркер.

21:40 Четверной тулуп открыл программу выступления, упал словак.

21:40 Адам Гагара из Словакии начал выступление под James Bond 007.

21:39 Владимир Самойлов из Польши получил — 222.25

21:36 Комбинация вращений со сменой ноги завершили выступление польского спортсмена. После неудачного начала, сумел выправить ситуацию Владимир и докатал хорошо.

21:35 Тройной флип + одинарный ойлер + тройной сальхов красиво получились, зелёный маркер.

21:34 Тройной лутц + тройной тулуп, справился Владимир, но желтый маркер.

21:34 Либела со сменой ноги исполнена чисто.

21:33 Тройной аксель получился хорошо.

21:33 Четверной сальхов получился с помаркой, желтый маркер от судей.

21:32 Упал спортсмен при выполнении четверного лутца.

21:32 Владимир Самойлов из Польши начал выступление под Lay My Body Down.

21:31 Као Миура из Японии получил — 246.88

21:29 Драматургичный прокат получился у Као, было и падение и красиво исполненные элементы.

21:28 Хорошо раскрутил волчок со сменой ноги японец.

21:27 Тройной аксель + одинарный ойлер + тройной флип выглядели красиво и качественно.

21:27 Четверной тулуп на желтый маркер исполнен.

21:26 Дорожка шагов исполнена хорошо.

21:25 Упал Као на четверном сальхове.

21:24 Четверной риттбергер красиво смотрелся, зелёный маркер от судей.

21:24 Као Миура из Японии начал выступление.

21:23 Донован Каррильо из Мексики получил — 219.06

21:21 Классно выступил Каррильо, но допустил достаточно ошибок, тем не менее публика приветствует спортсмена из Мексики. Комментатор хвалит переходы от элемента к элементу у Донована.

21:20 Должен был быть тройной лутц, но ошибся Донован, пропустив элемент.

21:19 Тройной лутц + тройной тулуп, поборолся мексиканец за элементы, желтый маркер от судей.

21:18 Тройной аксель со сложного захода на желтый маркер получился.

21:18 Тройной аксель + двойной тулуп чисто исполнены.

21:18 Четверной тулуп получился с помаркой на выезде.

21:17 Четверной сальхов красиво вышел, но желтый маркер от судей.

21:17 Донован Каррильо из Мексики начал выступление под Elvis Presley Selection.

21:16 Ю-Сян Ли из Китайского Тайбэя получил — 214.33

21:13 Комбинация вращений со сменой ноги завершили выступление спортсмена из Тайбэя, красиво откатал Ю-Сян Ли, но один красный маркер судьи поставили.

21:12 Довольно сложная программа у Ю, с большим количеством прыжков.

21:11 Пока 2 желтых, остальные зеленые маркеры.

21:11 Тройной флип + двойной тулуп получились красиво, зелёный маркер получен.

21:10 Четверной тулуп прыгнул хорошо спортсмен, но желтый маркер от судей зажегся, будет пересмотр элемента.

21:09 Ю-Сян Ли из Китайского Тайбэя начал выступление под Eleanor Rigby by The Beatles.

21:07 Спортсмены производят разминку на льду, скоро соревнование начнётся.

До соревнования

20:55 Соревнования по фигурному катанию пройдут на Ледовой арене в Милане. Арена, известная как Unipol Forum в Ассаго, является одним из лучших спортивных сооружений Европы. К тому же здесь находится известная школа фигурного катания. Арена рассчитана примерно на 10 000 зрителей.

Лидерство после короткой программы захватил Илья Малинин. Мировой рекорд Нэйтана Чена (113,97) устоял, но американцу сейчас важнее было показать чистый прокат — то, что не удалось за два выступления в команднике. Поэтому Илья снова не решился прыгать четверной аксель. Но другие прыжки (квад-флип, триксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп) были выполнены безукоризненно, благодаря чему арбитры поставили 108,16.

Юма Кагияма, который в командном турнире обыграл Малинина, на сей раз занял второе место. В этом виноват сам японец, который допустил степ-аут после тройного акселя. При идеальном выполнении элементов он бы снова выиграл короткую программу, о чём говорят наивысшие компоненты — 46,57. А так его джазовая программа под «I Wish» сегодня была оценена на 103,07.

На промежуточной третьей строчке расположился Адам Сяо Хим Фа. Последние два сезона в исполнении 25-летнего француза получаются нестабильными. Поэтому стратегия с пропуском чемпионата Европы и олимпийского командного турнира пока выглядит выигрышной. За свой энергетический прокат, посвященный Леонардо да Винчи, он получил рекордные для себя 102,55.

Сяо Хим Фа сильно оторвался от четвертого места — на 9 баллов. Ближайшими преследователями оказались Даниэль Грассль и Михаил Шайдоров, которые традиционно получили невысокую вторую оценку (соответственно, 9-е и 10-е компоненты дня), но берут своё за счет технической сложности — оба фигуриста в каскаде прыгнули четверной лутц. Немного вперёд вырвался итальянец, который сольно сделал квад-ритт вместо квад-тулупа у казахстанца.

Ника Эгадзе на правах действующего чемпиона Европы удостоился чести выступать в последней разминке. Но своим прокатом подтвердить этот статус он не смог. Плохое приземление четверного тулупа и невысокие компоненты отправили ученика Этери Тутберидзе на 15-е место (85,11). Хотя отставание по баллам и не такое уж и большое: 4-е и 16-е места разделяют всего 9,16 баллов, что для произвольной программы более чем отыгрываемый разрыв.

Главным неудачником дня стал Владимир Литвинцев. Ученик Виктории Буцаевой показал странный прокат. Первый прыжок в программе (четверной тулуп) он прыгнул только со второй попытки, но главную ошибку азербайджанец допустил на каскаде. После тройного флипа Владимир несколько секунд не мог пойти на тулуп, а когда всё же прыгнул, то сумел скрутить только один оборот. В итоге он получил 63,63 и занял последнее 29-е место — произвольная программа, которая состоится 13 февраля, пройдёт без него.

Положение топ-6 мужчин после короткой программы:

1. Илья Малинин (США) — 108,16

2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55

4. Даниэль Грассль (Италия) — 93,46

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 92,94

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 92,72