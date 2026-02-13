Серебро завоевал польский спортсмен Владимир Семирунний , отстав от лидера на 5,65 секунды. Бронза у нидерландца Йоррита Бергсмы (+7,05).

Чешский конькобежец занял 1-е место, преодолев дистанцию в 10000 метров за 12 минут 33,43 секунды.

Спортсмен из Чехии Методей Йилек стал обладателем золотых медалей Олимпиды-2026 в конькобежном спорте.

