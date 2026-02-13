Спортсмен из Чехии Методей Йилек стал обладателем золотых медалей Олимпиды-2026 в конькобежном спорте.
Чешский конькобежец занял 1-е место, преодолев дистанцию в 10000 метров за 12 минут 33,43 секунды.
Серебро завоевал польский спортсмен Владимир Семирунний, отстав от лидера на 5,65 секунды. Бронза у нидерландца Йоррита Бергсмы (+7,05).
Пятерка лучших конькобежцев на Олимпиаде-2026 (дистанция — 10000 метров):
1. Методей Йилек (Чехия) — 12.33,43
2. Владимир Семирунний (Польша) — 12.39,08
3. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.40,48
4. Тимоти Лубино (Франция) — 12.44,20
5. Стейн ван де Бюнт (Нидерланды) — 12.45,75