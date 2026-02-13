Спортсмен из Чехии Методей Йилек стал обладателем золотых медалей Олимпиды-2026 в конькобежном спорте.

Методей Йилек
Методей Йилек globallookpress.com

Чешский конькобежец занял 1-е место, преодолев дистанцию в 10000 метров за 12 минут 33,43 секунды.

Серебро завоевал польский спортсмен Владимир Семирунний, отстав от лидера на 5,65 секунды.  Бронза у нидерландца Йоррита Бергсмы (+7,05).

Пятерка лучших конькобежцев на Олимпиаде-2026 (дистанция — 10000 метров):

1.  Методей Йилек (Чехия) — 12.33,43

2.  Владимир Семирунний (Польша) — 12.39,08

3.  Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 12.40,48

4.  Тимоти Лубино (Франция) — 12.44,20

5.  Стейн ван де Бюнт (Нидерланды) — 12.45,75