Олимпийский чемпион 2006 в дуатлоне Евгений Дементьев прокомментировал результат российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в спринте на ОИ-2026.

Дарья Непряева
Дарья Непряева globallookpress.com

«Как оценю результаты спринта для Непряевой и Коростелева?  Спринт не был сильной стороной наших ребят, которые участвуют на Олимпиаде.  Поэтому ничего страшного не произошло, хотя секунды отставание для спринта довольно большие.  Но если говорить в целом — результат ожидаемый.  Задача была — попробовать пройти в четвертьфинал, хотя бы побороться за этот результат и сбросить весь тот негатив, который накопился у ребят после первой гонки Олимпиады.

Такой результат не подрывает оптимистичный настрой, что россияне смогут побороться за медали в оставшихся гонках?  Ни в коем случае.  Непряева и Коростелев — дистанционщики.  Впереди еще раздельная гонка и марафон.  Я думаю, все будет нормально.

Насколько неожиданно, что Коростелев не попал в тридцатку после неплохой предыдущей гонке, в которой он боролся за медали?  Это спринт, другая дистанция.  Савелий только один раз, в Гомсе отобрался.  Но насколько та трасса была сложнее и отличалась от этой мне трудно сказать.  Возможно, там рельеф больше подходил Коростелеву.  А здесь, возможно, трасса более скоростная.  Мне сложно сказать, потом что я сам здесь никогда не бегал.  В любом случае не вижу ничего страшного, что в спринте мы не попали в четвертьфиналы», — цитирует Деменьева LiveResult.Ru.

Напомним, что Непряева заняла 36-е место в спринте классическим стилем и не смогла пробиться в четвертьфинал.  Коростелев также не сумел пройти в 1/4 финала, расположившись на 35-й строчке в спринте.