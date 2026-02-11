Олимпийский чемпион 2006 в дуатлоне Евгений Дементьев прокомментировал результат российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева в спринте на ОИ-2026.

Дарья Непряева globallookpress.com

«Как оценю результаты спринта для Непряевой и Коростелева? Спринт не был сильной стороной наших ребят, которые участвуют на Олимпиаде. Поэтому ничего страшного не произошло, хотя секунды отставание для спринта довольно большие. Но если говорить в целом — результат ожидаемый. Задача была — попробовать пройти в четвертьфинал, хотя бы побороться за этот результат и сбросить весь тот негатив, который накопился у ребят после первой гонки Олимпиады.

Такой результат не подрывает оптимистичный настрой, что россияне смогут побороться за медали в оставшихся гонках? Ни в коем случае. Непряева и Коростелев — дистанционщики. Впереди еще раздельная гонка и марафон. Я думаю, все будет нормально.

Насколько неожиданно, что Коростелев не попал в тридцатку после неплохой предыдущей гонке, в которой он боролся за медали? Это спринт, другая дистанция. Савелий только один раз, в Гомсе отобрался. Но насколько та трасса была сложнее и отличалась от этой мне трудно сказать. Возможно, там рельеф больше подходил Коростелеву. А здесь, возможно, трасса более скоростная. Мне сложно сказать, потом что я сам здесь никогда не бегал. В любом случае не вижу ничего страшного, что в спринте мы не попали в четвертьфиналы», — цитирует Деменьева LiveResult.Ru.

Напомним, что Непряева заняла 36-е место в спринте классическим стилем и не смогла пробиться в четвертьфинал. Коростелев также не сумел пройти в 1/4 финала, расположившись на 35-й строчке в спринте.